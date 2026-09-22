Próximo feriado en Ecuador, cuántos días de descanso y qué se celebra
Cuatro feriados tendrá Ecuador en los últimos tres meses del 2026. Revisa el calendario y los días de descanso por cada uno.
Vista del río Guayas, desde el Cerro Santa Ana.
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Actualizada:
22 sep 2026 - 14:35
Faltan más de tres meses para que termine el 2026 y Ecuador tendrá cuatro feriados, según el calendario nacional. El próximo descanso será el viernes 9 de octubre por la Independencia de Guayaquil.
En este caso, serán tres días de descanso, ya que al coincidir viernes, se une al sábado 10 y domingo 11 de octubre.
Siguientes feriado en Ecuador:
- 2 de noviembre: Día de los Difuntos
- 3 de noviembre: Independencia de Cuenca
- 25 de diciembre: Navidad
En noviembre habrán cuatro días de descanso ya que el lunes 2 de noviembre que corresponde al Día de los Difuntos, y el martes 3 por la Independencia de Cuenca, se unirán al sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.
Y el último feriado nacional será Navidad, el viernes 25 de diciembre. Al coincidir con viernes, también permitirá un descanso de tres días.
Quito, por su parte, tendrá un feriado más por la fundación de la ciudad. Sin embargo, al ser una celebración local, no forma parte del conteo de descansos nacionales.
El calendario de feriados busca que las fechas de descanso puedan ser conocidas con anticipación y que las familias y sectores relacionados con el turismo puedan organizar sus actividades.
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