¿Cristhian Noboa y Felipe Caicedo juntos? El ambicioso plan de Antonio Valencia

"Las puertas están abiertas para todas las leyendas", aseguró el histórico Antonio Valencia tras hacer una invitación a Cristhian Noboa y a Felipe Caicedo a ser parte de, AV25, club que actualmente compite en el Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Pichincha 2026.

"Cuando comenzamos la pretemporada, les comentamos a los chicos que queríamos llegar más lejos. Hemos hecho mucho esfuerzo para tener equipo y competir este año. Es un equipo sano", manifestó Valencia en una entrevista con El Canal del Fútbol.

"El Toño" aprovechó el momento e invitó a sus excompañeros de selección a unirse al club. "Hago un llamado a Cristhian Noboa, hermano, si no te quieren allá, acá te queremos, tenemos los brazos abiertos. Trae todos tus empresarios que tienes en Rusia. Somos un equipo que no tiene deudas", dijo entre risas.

Noboa, quien a inicios del mes renunció a la Comisión de Fútbol de Emelec por desacuerdos internos con la dirigencia, no tardó en responder.

"¡Allá voy amigo! El viernes estoy por ahí Antonio Valencia, todo por los sueños de esos niños y jóvenes que quieren triunfar así como lo hicimos nosotros", comentó el exfutbolista tricolor.

Asimismo, Valencia invitó a Felipe Caicedo, actual jugador de Barcelona SC, a unirse a sus compatriotas. "Felipe también venga, aquí es un equipo sano, soy tu hermano, los queremos mucho", expresó "El Toño".