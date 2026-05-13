70 viviendas de Balzar afectadas por el desbordamiento de ríos en Guayas

Las fuertes lluvias ocaionaron inundaciones en el cantón Balzar, en Guayas.

El desbordamiento de ríos en Balzar, provincia de Guayas, ocasionó inundaciones desde este martes 12 de mayo de 2026.

Las autoridades reportaron el desbordamiento del estero Montañuela y del río Chicope.

La acumulación de agua afectó a los recintos Chicompe, Negro Viejo y La Balsa.

Como resultado de las inundaciones, 70 viviendas resultaron afectadas. Sin embargo, no se han reportado personas heridas.

Mientras tanto, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 coordinó la atención de la emergencia con equipos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional y el GAD cantonal.

Las zonas afectadas aún son atendidas y evaluadas por las autoridades, con principal atención a los ríos.

Balance de las lluvias en Ecuador este 2026

Las fuertes lluvias en Ecuador han dejado más de 110 000 personas afectadas. 17 han muerto en lo que va de 2026.

Según la SNGR, desde el pasado 1 de enero se han registrado 2 695 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 201 cantones y 745 parroquias.