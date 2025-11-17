Joven desaparece en medio de la corriente de un río en El Oro tras rescatar a dos adolescentes

Un joven ayudó a rescatar a dos adolescentes en El Guabo y luego desapareció en medio de la corriente.

Lo que inició como una tarde de descanso y diversión a orillas del río Jubones terminó convirtiéndose en una tragedia que conmociona a los cantones de El Guabo y Machala, en la provincia de El Oro, este lunes 17 de noviembre del 2025.

Jordy P., un joven que disfrutaba del día junto a familiares y amigos, desapareció en la corriente del afluente luego de salvar la vida de dos adolescentes que estaban a punto de ahogarse. Hasta la noche de este lunes no ha sido localizado.

Según relataron testigos, la emergencia ocurrió en una zona conocida por sus fuertes remolinos, en el límite entre ambos cantones. Dos hermanos, un adolescente y una joven, se habían metido al agua pese a las advertencias habituales sobre el peligro del sector. Minutos después, comenzaron a hundirse y sus gritos de auxilio alertaron a quienes estaban en la orilla.

Una de las asistentes contó que el grupo donde estaba Jordy prefería permanecer fuera del río por precaución. “Todos sabemos que este río es traicionero; por eso solo nos quedamos en la orilla”, comentó, según relatan medios locales. Sin embargo, al ver a los menores luchando por mantenerse a flote, reaccionaron de inmediato.

Los presentes formaron una cadena humana para llegar hasta los hermanos. Jordy se ubicó en el extremo final y fue el primero en lograr sujetar al varón, a quien condujo hasta un lugar seguro. Después intentó rescatar a la joven, y con un fuerte impulso logró empujarla hacia la orilla, donde otros pudieron sostenerla y sacarla del agua.

Pero en ese momento, cuando parecía que el rescate había concluido, la situación dio un giro fatal. Al impulsarse para poner a salvo a la adolescente, Jordy perdió estabilidad y cayó en el área más profunda. Testigos contaron que el joven salió a la superficie apenas unos segundos antes de desaparecer por completo, presumiblemente arrastrado por un remolino.

“Lo vimos asomar la cabeza y luego se hundió sin volver a salir, mientras la madre y la hermana de los chicos gritaban desesperadas”, relató uno de los presentes.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de El Guabo llegaron con personal especializado en rescate acuático. Los socorristas iniciaron búsquedas exhaustivas en el punto de la desaparición.

Como parte del operativo, los rescatistas colocaron una malla río abajo para impedir que la corriente arrastre el cuerpo hacia sectores más profundos del Jubones.