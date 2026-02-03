Fiscalía pide a la ciudadanía información de una madre y su hija desaparecidas en Machala

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita a la ciudadanía información para dar con el paradero de una madre y su hija desaparecidas en Machala, en la provincia de El Oro.

Según información de la FGE ellas fueron vistas por última vez el 31 de enero de 2026 en Machala.

Emma Antonella Bone Encalada y Kristel Nicole Encalada Chamba fueron vistas en la calle Sucre, entre Guayas y 9 de Mayo.

El Ministerio Público dice que si tiene información puede comunicarse a la línea gratuita 1 800-33 54 86