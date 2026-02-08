Jorge Egas Ramírez, un hombre de la tercera edad, desapareció en el valle de Los Chillos

Jorge Oswaldo Egas Ramírez, de 68 años, fue reportado como desaparecido en el sector de Conocoto en el valle de Los Chillos desde el viernes 6 de febrero de 2026.

El hombre de la tercera edad desapareció en el sector del parque La Moya y llevaba un pantalón negro, zapatos de color café, saco gris y una gorra gris.

Egas mide aproximadamente 1,70 y padece esquizofrenia. De acuerdo con su familia, toma medicina y permanece en un centro de cuidados especiales en Conocoto, de donde se extravío.

Se sabe que en el centro de cuidados la puerta quedó abierta y el hombre salió. Su familia teme que esté intentado regresar a su antigua casa en el sur de Quito, en el sector de San Bartolo.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a este hombre de la tercera edad.

Además, si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

¿Cómo denunciar una desaparición?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional. En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).