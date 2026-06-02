Violenta mañana en Guayaquil: dos hombres fueron asesinados en en distintos sectores

Dos personas murieron víctimas de un ataque armado en Guayaquil la mañana de este martes 1 de mayo de 2026.

La violencia volvió a golpear a Guayaquil la mañana de este martes 2 de junio de 2026. Dos hombres fueron asesinados en hechos armados ocurridos en diferentes puntos de la ciudad, uno en la vía Perimetral y otro en las inmediaciones de una unidad educativa del sur porteño.

El primer crimen se registró sobre el primer puente de la vía Perimetral, en el tramo que conecta el Batallón del Suburbio con el sur de la ciudad. La víctima se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

El ataque provocó una fuerte congestión vehicular en la zona y obligó a restringir temporalmente el tránsito mientras las autoridades realizaban las pericias correspondientes.

La víctima era un trabajador portuario

Familiares que llegaron al lugar señalaron que el fallecido trabajaba en una terminal portuaria y que se dirigía a su domicilio tras concluir su jornada laboral. Según sus allegados, laboraba desde hacía aproximadamente dos años como cargador y no había reportado amenazas previas.

La víctima, cuya identidad aún no había sido confirmada oficialmente, tenía entre 25 y 30 años y deja cuatro hijos menores de edad. En la escena del crimen quedaron varios indicios balísticos que serán analizados como parte de la investigación.

Ataque frente a una escuela

Horas antes, otro hecho violento se reportó en la intersección de las calles José Mascote y Capitán Nájera, en el sur de Guayaquil. Allí, un hombre fue asesinado a tiros en los exteriores de una institución educativa fiscal.

El crimen ocurrió mientras estudiantes llegaban al plantel acompañados por sus representantes. Testigos relataron haber escuchado múltiples detonaciones que causaron alarma entre quienes se encontraban en el sector.

De acuerdo con información preliminar, la víctima estaba acompañada por una mujer cuando fue atacada. Su cuerpo permaneció sobre la vía pública hasta la llegada del personal de Medicina Legal, que realizó el levantamiento del cadáver.

Aunque no existe una confirmación oficial, algunas versiones apuntan a que el hombre habría acudido al establecimiento educativo para dejar a un estudiante. Esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación que manejan las autoridades.

Durante las diligencias, agentes de Criminalística y de la Policía Nacional recopilaron evidencias balísticas y otras pistas que permitan identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre.