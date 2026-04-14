Guayas: Ministra prohíbe mantenimientos programados que provocan cortes de luz

CNEL tenía previsto realizar trabajos de mantenimiento en distintas subestaciones en los próximos días.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció este martes 14 de abril del 2026 que están prohibidos los mantenimientos programados de todas las Empresas Distribuidoras Eléctricas del país.

"Se han prohibido con efecto inmediato todos los mantenimientos programados de todas las Empresas Distribuidoras Eléctricas del País", escribió Manzano en su cuenta de la red social X.

https://x.com/inesmanzano/status/2044074679841821152

El pronunciamiento de la Ministra llega horas después de que anunció que habrá cortes de luz de tres horas los domingos 19 y 26 de abril en la provincia de Guayas, por mantenimiento en la subestación eléctrica Dos Cerritos.

"Dos Cerritos tiene que ser arreglado dos veces más, dos domingos más, en horarios de cinco a ocho de la mañana”, dijo Manzano este martes 14 de abril del 2025 en un programa radial.

Además, indicó que los trabajos son indispensables en esa subestación para que no haya tanta cargabilidad en esa estación.

Esos cortes se sumaban a los que ya ocurrieron la mañana del domingo 12 de abril en distintos sectores de Guayaquil.