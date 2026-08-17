'Nadie debería sentir este dolor': Lavinia Valbonesi habla sobre la pérdida de su bebé

Lavinia Valbonesi se pronunció sobre la pérdida de su bebé Stefano Noboa.

La primera dama, Lavinia Valbonesi, se pronunció sobre la pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi, este lunes 17 de agosto de 2026, a través de su cuenta de X.

La esposa del presidente Daniel Noboa compartió un mensaje en el que expresó el dolor que atraviesa junto a su familia.

“Nadie debería sentir el dolor que estoy sintiendo ni vivirlo de la manera en que me tocó vivirlo”, señaló Valbonesi. También pidió que su dolor no sea "convertido en una discusión política”.

“Mi bebé no era una noticia, una postura, ni un argumento. Era mi hijo. Lo vi perfectamente formado, perfecto para mí, y lo amé desde mucho antes de poder tenerlo en mis brazos”, señaló la Primera Dama.

“Por razones que solo Dios conoce, no pudo seguir con nosotros. Y espero que, al menos frente al dolor de una madre, podamos seguir siendo humanos”, añadió.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó el sábado 15 de agosto que la familia presidencial perdió a su tercer hijo durante el embarazo.

Según explicó la funcionaria, Lavinia Valbonesi tuvo que ser sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación relacionada con su embarazo.

“La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció.”, detalló Morillo.

Lavinia Valbonesi y Daniel Noboa tienen en común dos hijos y esperaban a Stefano, quien era su tercer bebé.