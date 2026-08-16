Daniel Noboa llega a China para iniciar su gira oficial por Asia; esta es su agenda
El presidente ecuatoriano cumplirá una agenda oficial en China, Vietnam y Singapur entre el 17 y el 24 de agosto, según Cancillería.
El presidente Daniel Noboa llegó a China este domingo 16 de agosto para cumplir una visita oficial en ese país.
Archivo Presidencia
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Actualizada:
16 ago 2026 - 13:00
El presidente Daniel Noboa llegó, este domingo 16 de agosto de 2026, a Pekín, donde iniciará su visita oficial a China como parte de una gira que también contempla Vietnam y Singapur.
"La gira oficial por Asia, del 17 al 24 de agosto, que comprenderá visitas a los países de China, Vietnam y Singapur, como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la presencia internacional del Ecuador", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores..
La visita del mandatario ecuatoriano se desarrolla tras una invitación oficial del presidente chino Xi Jinping, en el marco de una visita de Estado.
Según la Cancillería de Ecuador, Noboa mantendrá reuniones de alto nivel para fortalecer los vínculos entre Ecuador y China. La agenda en territorio chino coincide además con el décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre Ecuador y China
Comercio, inversión y cooperación
Durante su permanencia en China, Noboa abordará temas relacionados con comercio, inversión, infraestructura, energía, tecnología y desarrollo sostenible.
En China, el Mandatario ecuatoriano "mantendrá encuentros de alto nivel orientados a profundizar una relación estratégica para avanzar en iniciativas prioritarias en materia de comercio, inversión, cooperación, infraestructura, energía, tecnología y desarrollo sostenible", señaló la Cancillería.
Tras cumplir su agenda en China, el presidente se trasladará a Vietnam y Singapur, como parte de una gira oficial que se extenderá hasta el 24 de agosto.
Con esta gira oficial, el Ecuador busca "fortalecer su presencia en Asia y proyectar una política exterior orientada a resultados concretos".
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