Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi pierden a su bebé durante el embarazo

Alvarito Noboa, Lavinia Valbonesi, Furio Noboa y Daniel Noboa en la posesión presidencial el 24 de mayo de 2025.

El presidente Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, perdieron a su bebé durante el embarazo, según confirmó este sábado 15 de agosto la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

La funcionaria informó que la primera dama fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación relacionada con su embarazo.

“La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció.”, detalló Morillo.

"Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi", añadió la Ministra de Gobierno.

Expreso mis más sentidas condolencias a la Primera Dama y al presidente de la República, Daniel Noboa. Los acompaño, junto a toda su familia, con respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor.

Morillo informó que, durante tres días, la bandera del Palacio de Carondelet permanecerá a media asta por el fallecimiento del bebé.