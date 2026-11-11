Las lluvias continuarán en la Costa este 11 de noviembre; estos son los sectores afectados

El Inamhi prevé lluvias de intensidad variable en varias provincias de la Costa ecuatoriana este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño continuarán este miércoles 11 de noviembre de 2026, principalmente en la región Costa. El Inamhi advirtió que las precipitaciones podrían alcanzar una intensidad moderada o fuerte en determinados sectores, especialmente en Los Ríos.

Durante la madrugada, las lluvias se concentraron en Los Ríos, Guayas y Bolívar. Según el monitoreo meteorológico, una tormenta que se inició en el sur de Los Ríos, en Babahoyo, avanzó hacia los cantones Salitre, Palestina y Daule, en Guayas.

El Inamhi emitió un aviso a corto plazo, vigente entre las 02:00 y las 06:00, para advertir sobre las condiciones meteorológicas en estas provincias.

¿Dónde lloverá este miércoles 11 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico del Inamhi, correspondiente al período entre las 07:00 y las 19:00, se esperan lluvias normales o moderadas en distintas localidades del país.

En la Costa, las precipitaciones podrían presentarse en:

Esmeraldas: Quinindé y Rioverde

Guayas: Guayaquil, Durán, Samborondón y Yaguachi

Los Ríos: Babahoyo

Manabí: Manta

Santa Elena: distintos sectores de la provincia

En la Sierra, se pronostican lluvias normales o moderadas en La Maná y Pangua, en Cotopaxi. También se prevén precipitaciones en Chimborazo y Pedro Vicente Maldonado, en Pichincha. En el resto de la región predominarían las lloviznas.

Mientras tanto, en la Amazonía se esperan lloviznas durante la tarde en sectores de Morona Santiago, Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Zamora Chinchipe. Para Galápagos también se prevén lloviznas.