Lluvias se registrarán en la Costa y Amazonía del 13 al 16 de septiembre

En la Costa y Amazonía de Ecuador se registrarán lluvias, según el pronóstico del Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias en Ecuador desde las 16:00 del domingo 13 de septiembre hasta las 10:00 del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Se prevé precipitaciones en las regiones Litoral y Amazónica. Las mayores intensidades podrían estar acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, principalmente en el norte, centro e interior de la Costa.

Según el Inamhi, los días con mayor intensidad de lluvias serán el lunes 14 y martes 15 de septiembre.

Las condiciones meteorológicas previstas podrían provocar:

Acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.

en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones. Afectaciones en las vías , debido a agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla .

, debido a y presencia de . Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte durante la formación de tormentas.

durante la formación de tormentas. Crecidas de cuerpos de agua en zonas del interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos y Guayas.

Estas son las zonas donde se registrarán más lluvias

En la región Litoral, las lluvias de mayor intensidad se concentrarán principalmente en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas.

En la región Interandina, se prevén lluvias de mayor intensidad en localidades cercanas y zonas de estribación de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.

Mientras tanto, en la Amazonía se esperan eventos de intensidad moderada y ocasionalmente fuerte en gran parte de la región. En la región Insular, se pronostican lluvias ocasionalmente moderadas durante el 13 y 14 de septiembre.

El Inamhi indicó que la alerta meteorológica se debe a que en el Litoral hay ingreso de humedad y la convergencia de vientos en niveles bajos, asociadas a la Vaguada Monzónica, además de las elevadas temperaturas de la superficie del mar.

En la Amazonía, a estas condiciones se suman la divergencia de vientos en altura, el transporte de humedad en niveles medios y el remanente de sistemas fríos, como los frentes fríos.