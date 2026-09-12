Los guayacanes florecen antes de tiempo en Colimes por las lluvias asociadas a El Niño
Las lluvias registradas en Guayas a inicios de septiembre adelantaron el ciclo natural de los guayacanes, por lo que adelantó su floración.
Precipitaciones fuera de temporada activaron de forma anticipada el ciclo biológico de los árboles de Guayacanes.
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Actualizada:
12 sep 2026 - 16:39
El bosque seco de Colimes, Guayas, se tiñó de amarillo antes de lo habitual debido al florecimiento anticipado de los guayacanes, un fenómeno que estaría relacionado con las condiciones climáticas provocadas por el Fenómeno de El Niño.
Las lluvias atípicas registradas durante la primera semana de septiembre alteraron el ciclo biológico de estos árboles, cuya floración suele producirse a finales o inicios de año.
La presencia de capullos y las primeras flores apareció aproximadamente tres meses y medio antes de lo previsto, luego de las lluvias registradas fuera de temporada.
El máximo esplendor de los guayacanes en flor se espera entre el 11 y el 13 de septiembre, convirtiendo al bosque seco de Colimes en un atractivo natural.
Los guayacanes, conocidos por sus intensas flores amarillas, tradicionalmente transforman el paisaje del bosque seco de Guayas.
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