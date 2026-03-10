Fuertes lluvias provocan desbordamiento de ríos e inundaciones en El Oro

Las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de dos ríos en la provincia de El Oro.

Las fuertes lluvias no cesan en Ecuador. Luego de horas de un fuerte aguacero, un río se desbordó y generó alarma entre los pobladores de los cantones Zaruma y Portovelo, provincia de El Oro, la noche del lunes 9 de marzo de 2026.

En la parroquia Salvias las fuertes lluvias provocaron la crecida de la corriente de los ríos Salvia y Amarillo, que terminó ingresando por las calles entre viviendas y negocios del sector.

Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza del agua que arrasa con todo a su paso. Mientras las autoridades evalúan los daños a través de inspecciones técnicas.

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 50 familias del cantón Portovelo fueron evacuadas por esta emergencia. Una vivienda fue afectada y también un bien privado correspondiente a una planta de beneficio minero, según detalle de la institución.

Mientras que en Zaruma, las autoridades evacuaron una decena de familias y se monitorea el estado de los ríos, según detalló Carolina Lozano, secretaría de Gestión de Riesgos.

En las zonas afectadas se instalarán albergues temporales. Aunque las familias evacuadas fueron ubicadas en casas de familiares.