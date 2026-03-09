Una vivienda afectada por un deslizamiento de tierra en el cantón Sigchos en Cotopaxi

La tarde de este lunes 9 de marzo, un deslizamiento de tierra afectó a una vivienda en el cantón Sigchos en la provincia de Cotopaxi.

La alerta ingresó al sistema integrado ECU 911 de Cotopaxi donde se reportó un deslizamiento de tierra en Guasumbiní Chico, parroquia Chugchilán, en el cantón Sigchos.

Se informó que una vivienda resultó afectada y existirían dos personas desaparecidas producto del evento. Además, se reporta la pérdida de animales.

Desde la sala operativa del ECU 911 se despacharon unidades de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos de la localidad y personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

En el lugar los organismos de respuesta realizan labores de verificación y búsqueda en el sector.