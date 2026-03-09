Congestión vehicular por lluvia acompañada de truenos y rayos en sectores del norte de Quito

Luvias en Quito la tarde de este lunes 9 de marzo

Lluvia acompañada de fuertes truenos y rayos cae sobre varios sectores de Quito la tarde de este lunes 9 de marzo del 2026.

El sistema integrado ECU 911 informó que a través de los dispositivos de videovigilancia, se realiza un monitoreo permanente en los diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito.

El organismo indicó que se identifica también alta carga vehicular y calzada mojada, por lo que se recomienda conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.

Por su parte el Cuerpo de Bomberos de Quito recomendó medidas de prevención para evitar afectaciones a la ciudadanía.

Por ejemplo, respetar las señales de tránsito al manejar, mantener limpia la vereda de y sumideros frente a los hogares; en caso de tormentas eléctricas desconectar los aparatos electrónicos.

Hasta las 15:30 el ECU911 no había registrado alertas a la línea de emergencia por el temporal.