Lluvias intensas continuarán en la Costa y Amazonía de Ecuador

Las lluvias van a continuar en la Costa y la Amazonía de Ecuador en el transcurso de la semana del 2 al 6 de marzo del 2026, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Cristian Páliz, analista de pronósticos del Inamhi, sostiene que en la Sierra y Amazonía se prevé que haya soles muy fuertes en la mañana y lluvias por la tarde, debido a la presencia de una masa de aire seco.

Según el experto, se espera que las precipitaciones continúen en los próximos días, sobre todo en la Costa y la Amazonía. Las lluvias intensas se intensificarán a partir de la tarde de este lunes 2 de marzo.

En la Costa, una de las provincias más afectadas es Esmeraldas, en donde las lluvias constantes de la madrugada provocaron inundaciones en distintas dependencias, como el Terminal Terrestre.

En Quito, se prevé que las lluvias sean más fuertes en las tardes del miércoles y jueves de esta semana. Por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias.