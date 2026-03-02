Ascienden a 21 000 personas afectadas por lluvias en Ecuador en lo que va de 2026

A 21 089 ascendió el número de afectados por la temporada invernal en Ecuador, que desde el inicio de año ha dejado tres personas fallecidas y 14 heridas, según los registros de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El domingo 1 de marzo de 2026 se conoció también que las lluvias han afectado a 784,3 hectáreas de cultivos, 21,6 kilómetros de vías, 13 puentes, 82 bienes públicos y 60 privados, mientras que 11 puentes han quedado destruidos.

Además, un aluvión ocurrido en la provincia andina de Cotopaxi provocó la muerte de 94 000 truchas, mientras que otras 30 000 truchas y alevines murieron por las intensas lluvias, señaló la Secretaría.

La provincia con mayor impacto a la población es Guayas, con 10 689 personas, seguida por Esmeraldas (3 102), El Oro (2 360), Los Ríos (1 855) y Chimborazo, con 1 099 personas impactadas.

Según la SNGR, desde el 1 de enero hasta este domingo 1 de marzo de 2026, se habían registrado 1 146 eventos adversos por lluvias afectando a las 24 provincias del país.

Los eventos más recurrentes corresponden a deslizamientos (38,48 %), inundaciones (33,86 %), lluvias intensas (11,95 %), hundimientos (3,58 %), erosión hídrica (3,23 %), aluviones (2,97 %) y vendavales (2,62 %).

Lluvia con granizo cayó en Quito el 27 de febrero de 2026

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras que están en alerta naranja Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. El pasado viernes 27 de febrero, se declaró el estado de emergencia regional, por 90 días, en las provincias del Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Chimborazo, El Oro, Los Ríos y Loja.

Esta medida que se adoptó debido a los daños causados por las lluvias en la población, la red vial, la infraestructura pública y los medios de subsistencia.