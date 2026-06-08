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Ecuador

Lluvias moderadas y de alta intensidad se prevén este lunes en Ecuador

Las lluvias continuarán en varias zonas de Ecuador este lunes 8 de junio de 2026. El Inamhi mantiene activa una advertencia metereológica

Las lluvias volverán a Ecuador hasta el miércoles 10 de junio, según una alerta del Inamhi

Archivo API

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

08 jun 2026 - 06:06

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Las lluvias continuarán en varias zonas de Ecuador este lunes 8 de junio de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene activa la advertencia meteorológica N.º 43, que alerta sobre precipitaciones de moderada a alta intensidad en el interior de la Costa, la Amazonía y sectores de estribación de cordillera.

Según el organismo, las condiciones atmosféricas podrían generar acumulación de agua en vías, incremento del caudal de ríos y posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones. ¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes?

El Inamhi prevé que entre la tarde del domingo 7 y el miércoles 10 de junio se registren lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en:

  • Interior del Litoral.
  • Provincias de la Amazonía.
  • Zonas de estribación de la cordillera occidental y oriental.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunos sectores. Temperaturas previstas para este lunes

A pesar de las lluvias, las temperaturas se mantendrán relativamente elevadas en varias regiones del país.

Las máximas y mínimas previstas son:

  • Litoral: entre 22 °C y 31 °C.
  • Sierra: entre 8 °C y 24 °C.
  • Amazonía: entre 17 °C y 32 °C.
  • Galápagos: entre 24 °C y 32 °C-

Radiación ultravioleta alcanzará niveles altos

Además de las lluvias, el Inamhi informó que los índices de radiación ultravioleta (UV) se ubicarán entre moderados y altos en gran parte del territorio nacional.

Por ello, recomienda:

  • Utilizar protector solar.
  • Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.
  • Usar sombrero, gafas y ropa de protección.
  • Mantener una adecuada hidratación.

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