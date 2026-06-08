Lluvias moderadas y de alta intensidad se prevén este lunes en Ecuador

Las lluvias volverán a Ecuador hasta el miércoles 10 de junio, según una alerta del Inamhi

Las lluvias continuarán en varias zonas de Ecuador este lunes 8 de junio de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene activa la advertencia meteorológica N.º 43, que alerta sobre precipitaciones de moderada a alta intensidad en el interior de la Costa, la Amazonía y sectores de estribación de cordillera.

Según el organismo, las condiciones atmosféricas podrían generar acumulación de agua en vías, incremento del caudal de ríos y posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones. ¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes?

El Inamhi prevé que entre la tarde del domingo 7 y el miércoles 10 de junio se registren lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en:

Interior del Litoral.

Provincias de la Amazonía.

Zonas de estribación de la cordillera occidental y oriental.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunos sectores. Temperaturas previstas para este lunes

A pesar de las lluvias, las temperaturas se mantendrán relativamente elevadas en varias regiones del país.

Las máximas y mínimas previstas son:

Litoral: entre 22 °C y 31 °C.

entre 22 °C y 31 °C. Sierra: entre 8 °C y 24 °C.

entre 8 °C y 24 °C. Amazonía: entre 17 °C y 32 °C.

entre 17 °C y 32 °C. Galápagos: entre 24 °C y 32 °C-

Radiación ultravioleta alcanzará niveles altos

Además de las lluvias, el Inamhi informó que los índices de radiación ultravioleta (UV) se ubicarán entre moderados y altos en gran parte del territorio nacional.

Por ello, recomienda: