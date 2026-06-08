Lluvias moderadas y de alta intensidad se prevén este lunes en Ecuador
Las lluvias continuarán en varias zonas de Ecuador este lunes 8 de junio de 2026. El Inamhi mantiene activa una advertencia metereológica
Las lluvias volverán a Ecuador hasta el miércoles 10 de junio, según una alerta del Inamhi
Archivo API
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Actualizado:
08 jun 2026 - 06:06
Las lluvias continuarán en varias zonas de Ecuador este lunes 8 de junio de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene activa la advertencia meteorológica N.º 43, que alerta sobre precipitaciones de moderada a alta intensidad en el interior de la Costa, la Amazonía y sectores de estribación de cordillera.
Según el organismo, las condiciones atmosféricas podrían generar acumulación de agua en vías, incremento del caudal de ríos y posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones. ¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes?
El Inamhi prevé que entre la tarde del domingo 7 y el miércoles 10 de junio se registren lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en:
- Interior del Litoral.
- Provincias de la Amazonía.
- Zonas de estribación de la cordillera occidental y oriental.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunos sectores. Temperaturas previstas para este lunes
A pesar de las lluvias, las temperaturas se mantendrán relativamente elevadas en varias regiones del país.
Las máximas y mínimas previstas son:
- Litoral: entre 22 °C y 31 °C.
- Sierra: entre 8 °C y 24 °C.
- Amazonía: entre 17 °C y 32 °C.
- Galápagos: entre 24 °C y 32 °C-
Radiación ultravioleta alcanzará niveles altos
Además de las lluvias, el Inamhi informó que los índices de radiación ultravioleta (UV) se ubicarán entre moderados y altos en gran parte del territorio nacional.
Por ello, recomienda:
- Utilizar protector solar.
- Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.
- Usar sombrero, gafas y ropa de protección.
- Mantener una adecuada hidratación.
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