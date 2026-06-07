Habrá circulación controlada en la vía Balbanera – Pallatanga – Cumandá desde el 8 de junio

Circulación en la vía Balabanera - Pallatanga - Cumandá

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de junio de 2026 se mantendrá la circulación controlada en distintos tramos de la vía Balbanera – Pallatanga – Cumandá.

Según el comunicado oficial emitido este domingo 7 de junio, el paso vehicular estará habilitado entre las 06:00 y las 18:00 con un solo carril disponible y circulación alternada cada 30 minutos.

La medida se aplicará en sectores específicos de esta carretera debido a trabajos que se ejecutan en la zona.

Los puntos donde habrá control de circulación son:

Entrada a Columbe (kilómetros 10 al 12)

Páramo de Ñavag (kilómetros 13 al 14)

Tepeyac Alto (kilómetros 15 al 17)

Panza Redonda (kilómetros 31 al 42)

Trigoloma (kilómetros 52 al 55)

Cascajal (kilómetro 100)

El Ministerio solicitó a los conductores respetar la señalización colocada en la vía y circular con precaución para evitar incidentes mientras se desarrollan las labores.

Además, recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación sobre posibles cambios en las condiciones de tránsito.