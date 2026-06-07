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Ecuador

Habrá circulación controlada en la vía Balbanera – Pallatanga – Cumandá desde el 8 de junio

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que el tránsito será alternado en varios tramos de esta carretera de la Sierra centro.

Circulación en la vía Balabanera - Pallatanga - Cumandá

Ministerio de Infraestructura y transporte

Autor

Redaccion Teleamazonas.com

Actualizado:

07 jun 2026 - 21:48

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El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de junio de 2026 se mantendrá la circulación controlada en distintos tramos de la vía Balbanera – Pallatanga – Cumandá.

Según el comunicado oficial emitido este domingo 7 de junio, el paso vehicular estará habilitado entre las 06:00 y las 18:00 con un solo carril disponible y circulación alternada cada 30 minutos.

La medida se aplicará en sectores específicos de esta carretera debido a trabajos que se ejecutan en la zona.

Los puntos donde habrá control de circulación son:

  • Entrada a Columbe (kilómetros 10 al 12)
  • Páramo de Ñavag (kilómetros 13 al 14)
  • Tepeyac Alto (kilómetros 15 al 17)
  • Panza Redonda (kilómetros 31 al 42)
  • Trigoloma (kilómetros 52 al 55)
  • Cascajal (kilómetro 100)

El Ministerio solicitó a los conductores respetar la señalización colocada en la vía y circular con precaución para evitar incidentes mientras se desarrollan las labores.

Además, recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación sobre posibles cambios en las condiciones de tránsito.

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