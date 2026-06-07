Torrencial lluvia con tormetas eléctricas en Guayaquil deja varios sectores anegados

Cámaras de Segura EP captan varias vías mojadas en Guayaquil, debido a la intensa lluvia con tormentas eléctricas, de este 7 de junio de 2026.

Una intensa lluvia sorprendió a los habitantes de Guayaquil la tarde de este 7 de junio de 2026.

Atentos!!

Se reporta fuerte lluvia en varios sectores de Guayaquil.

Confirmen pic.twitter.com/DP6i0mZ95y — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) June 7, 2026

El fuerte aguacero, acompañado de tormentas eléctricas, se registra en varias zonas del norte de la ciudad como Alborada, Urdesa y Kennedy, donde además hay reportes de calzada mojada.

Esas zonas de la urbe acumulan rápidamente el agua lluvia, provocando inundaciones.

Los reportes también surgieron de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, que rodea a las ciudadelas La FAE y Atarazana, así como gran parte del cementerio General.

Las zonas más afectadas al momento son Urbanor, callejón 15, av. Alejandro Andrade y Juan José Medina, av. Enrique Ortega Moreira y pasaje 32 Urdesa Central, calle Ficus y la cuarta.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) actualizó su alerta de lluvias con tormentas en varios sectores del interior del Litoral, en especial en el norte y occdiente de Guayas, hasta las 21H30.