Tres muertos y más de 30 000 personas impactadas por las lluvias asociadas a El Niño en Ecuador

El balance nacional de la Secretaría de Gestión de Riesgos registra tres fallecidos

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen en alerta a varias provincias de Ecuador.

Este domingo 25 de octubre de 2026, el desbordamiento de los ríos Pilco, Tenguel y Balao provocó inundaciones en sectores de la parroquia Tenguel, en Guayaquil, y del cantón Balao, en la provincia del Guayas.

Las emergencias obligaron a coordinar la movilización de equipos de primera respuesta.

Inundaciones en Tenguel y Balao

En Tenguel, el desbordamiento de los ríos Pilco y Tenguel inundó calles y sectores como el recinto San Rafael, las calles Comercial, 24 de Mayo, 12 de Junio, 9 de Octubre y 10 de Agosto, además de la ciudadela Virgen del Cisne.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) informó que la vía que conecta Tenguel con Balao, a la altura de San Rafael, permanece inundada e impide el paso de vehículos pequeños.

En Balao, el incremento del caudal y el desbordamiento del río del mismo nombre afectaron a los sectores Las Madres, las ciudadelas Santa Teresita, Balao Nuevo y Miraflores, y Puerto Balao.

La CTE reportó el cierre de la vía Balao–San Carlos, uno de los accesos al cantón. El ECU 911, a través del Centro Zonal Samborondón, coordinó la respuesta de las instituciones de emergencia ante los reportes recibidos.

🌧️🚨 https://t.co/fr02IjUgY6 ¡Las lluvias inundan Santa Rosa y Guayaquil! El aguacero de este sábado 24 de octubre cubrió de agua calles y avenidas en las provincias de El Oro y Guayas. https://t.co/HhPESkbeSS — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 25, 2026

El balance nacional supera las 30 000 personas impactadas

El informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que comprende el periodo del 29 de agosto al 25 de octubre de 2026, contabiliza tres fallecidos, 28 276 personas afectadas y 2 258 damnificadas por las lluvias y otros eventos asociados a El Niño.

En total, 30 534 personas han sido impactadas en el país, según el reporte oficial.

Las provincias de Esmeraldas y Guayas concentran cerca del 83% de las personas impactadas a escala nacional.

Esmeraldas registra 17 924 personas impactadas y Guayas, 7 640.

El balance también contabiliza 7 618 viviendas afectadas y 20 destruidas en las provincias incluidas en el informe.

Los fallecimientos corresponden a dos personas en Azuay y una en El Oro.

El Niño: afectaciones acumuladas en Ecuador Cifras por provincia registradas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Provincia Fallecidos Personas impactadas Personas damnificadas Viviendas afectadas Viviendas destruidas Km de vías afectadas Esmeraldas 0 17.924 1.012 4.289 6 3,65 Guayas 0 7.640 474 1.217 1 0,16 Los Ríos 0 2.292 23 296 1 0,79 El Oro 1 882 391 1.319 1 0,16 Manabí 0 540 126 140 6 0,19 Bolívar 0 291 19 90 1 3,04 Azuay 2 206 56 71 0 0,51 Santo Domingo de los Tsáchilas 0 154 23 46 0 0,06 Pichincha 0 147 42 55 0 5,97 Orellana 0 116 36 34 1 0,04 Imbabura 0 95 20 15 0 0,34 Chimborazo 0 82 0 4 0 3,78 Loja 0 61 17 18 0 0,08 Santa Elena 0 50 0 11 0 0,00 Cañar 0 23 0 5 0 0,06 Morona Santiago 0 11 4 2 1 0,04 Pastaza 0 8 7 2 1 0,02 Napo 0 6 6 3 0 0,06 Sucumbíos 0 4 0 1 0 0,00 Cotopaxi 0 2 0 0 1 0,11 Carchi 0 0 0 0 0 0,10 Tungurahua 0 0 0 0 0 0,03 Zamora Chinchipe 0 0 0 0 0 0,02 Galápagos 0 0 0 0 0 0,00 TOTAL 3 30.534 2.258 7.618 20 19,21 Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Afectaciones acumuladas según los datos proporcionados.

Pichincha, Chimborazo y Esmeraldas registran daños viales

Las lluvias también afectan la infraestructura vial en distintas zonas del país.

Según el reporte, Pichincha registra 5,97 kilómetros de vías afectadas, seguida de Chimborazo, con 3,78 kilómetros, y Esmeraldas, con 3,65 kilómetros.

Estas cifras reflejan daños en la red vial que pueden dificultar la movilidad y la conexión entre comunidades.