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Ecuador

Alerta en la vía Alóag–Santo Domingo: dos deslizamientos complican el tránsito en los km 34 y 35

Dos deslizamientos de tierra y rocas se registraron este domingo 25 de octubre de 2026 en los kilómetros 34 y 35 de la vía Alóag–Unión del Toachi.

La circulación se mantiene con paso controlado mientras se realizan trabajos de limpieza

ECU 911

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

25 oct 2026 - 17:12

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Dos nuevos deslizamientos en la vía Alóag–Unión del Toachi complican la circulación vehicular este domingo 25 de octubre del 2026.

Los eventos se reportaron en los kilómetros 34 y 35, en el tramo que conecta Pichincha con Santo Domingo de los Tsáchilas.

La caída de tierra y rocas sobre la calzada obligó a restringir el tránsito mientras se desarrollan las labores para despejar la carretera.

Deslizamiento en el km 35 obligó a cerrar la vía

El ECU 911 Quito informó que a las 16:14 recibió una alerta por un deslizamiento de rocas y tierra en el kilómetro 35, en el sector de Tandapi, cantón Mejía, provincia de Pichincha

Debido a la presencia de material sobre la carretera, se dispuso el cierre de ese tramo para atender la emergencia y coordinar la intervención de las instituciones de respuesta.

Personal y maquinaria trabajan en la limpieza y retiro del material acumulado en los dos puntos afectados. 

Mientras avanzan estas tareas, se habilitó el paso controlado en la zona, por lo que los conductores deben considerar posibles demoras y seguir las indicaciones de los equipos desplegados en la carretera.

El ECU 911 coordinó la atención con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones de primera respuesta.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las instrucciones del personal en la vía

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