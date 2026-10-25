Alerta en la vía Alóag–Santo Domingo: dos deslizamientos complican el tránsito en los km 34 y 35
Dos deslizamientos de tierra y rocas se registraron este domingo 25 de octubre de 2026 en los kilómetros 34 y 35 de la vía Alóag–Unión del Toachi.
La circulación se mantiene con paso controlado mientras se realizan trabajos de limpieza
ECU 911
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Actualizado:
25 oct 2026 - 17:12
Dos nuevos deslizamientos en la vía Alóag–Unión del Toachi complican la circulación vehicular este domingo 25 de octubre del 2026.
Los eventos se reportaron en los kilómetros 34 y 35, en el tramo que conecta Pichincha con Santo Domingo de los Tsáchilas.
La caída de tierra y rocas sobre la calzada obligó a restringir el tránsito mientras se desarrollan las labores para despejar la carretera.
Deslizamiento en el km 35 obligó a cerrar la vía
El ECU 911 Quito informó que a las 16:14 recibió una alerta por un deslizamiento de rocas y tierra en el kilómetro 35, en el sector de Tandapi, cantón Mejía, provincia de Pichincha.
Debido a la presencia de material sobre la carretera, se dispuso el cierre de ese tramo para atender la emergencia y coordinar la intervención de las instituciones de respuesta.
Personal y maquinaria trabajan en la limpieza y retiro del material acumulado en los dos puntos afectados.
Mientras avanzan estas tareas, se habilitó el paso controlado en la zona, por lo que los conductores deben considerar posibles demoras y seguir las indicaciones de los equipos desplegados en la carretera.
El ECU 911 coordinó la atención con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones de primera respuesta.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las instrucciones del personal en la vía.
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