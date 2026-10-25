Alerta en la vía Alóag–Santo Domingo: dos deslizamientos complican el tránsito en los km 34 y 35

La circulación se mantiene con paso controlado mientras se realizan trabajos de limpieza

Dos nuevos deslizamientos en la vía Alóag–Unión del Toachi complican la circulación vehicular este domingo 25 de octubre del 2026.

Los eventos se reportaron en los kilómetros 34 y 35, en el tramo que conecta Pichincha con Santo Domingo de los Tsáchilas.

La caída de tierra y rocas sobre la calzada obligó a restringir el tránsito mientras se desarrollan las labores para despejar la carretera.

Deslizamiento en el km 35 obligó a cerrar la vía

El ECU 911 Quito informó que a las 16:14 recibió una alerta por un deslizamiento de rocas y tierra en el kilómetro 35, en el sector de Tandapi, cantón Mejía, provincia de Pichincha.

Debido a la presencia de material sobre la carretera, se dispuso el cierre de ese tramo para atender la emergencia y coordinar la intervención de las instituciones de respuesta.

Personal y maquinaria trabajan en la limpieza y retiro del material acumulado en los dos puntos afectados.

Mientras avanzan estas tareas, se habilitó el paso controlado en la zona, por lo que los conductores deben considerar posibles demoras y seguir las indicaciones de los equipos desplegados en la carretera.

El ECU 911 coordinó la atención con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones de primera respuesta.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las instrucciones del personal en la vía.