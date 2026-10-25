Daniel Noboa felicita a Lula por su reelección en Brasil y plantea trabajar juntos en la región

Presidencia de la República del Ecuador.

Noboa destacó los desafíos compartidos entre los países de América Latina.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección en Brasil este domingo 25 de octubre de 2026.

El mandatario ecuatoriano se pronunció a través de su cuenta de X, luego de que se conocieran los resultados de la segunda vuelta electoral en el país sudamericano.

“Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria”, escribió Noboa en su mensaje.

A continuación, destacó la importancia de la cooperación entre los países de la región: “Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”.

Lula gana la segunda vuelta electoral en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,7% de los votos, frente al 48,2% alcanzado por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El resultado le permite a Lula asumir un cuarto mandato presidencial no consecutivo, una trayectoria inédita en la historia política de Brasil.

El triunfo llegó después de una primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro superó a Lula.

La diferencia en el balotaje fue estrecha y evidenció la división política que atraviesa el país, la mayor economía de América Latina.

Claudia Sheinbaum también felicita al presidente brasileño

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a los mensajes de felicitación dirigidos a Lula. La mandataria publicó en X: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Los mensajes de Noboa y Sheinbaum se conocieron tras la confirmación del resultado electoral.

Las felicitaciones de ambos mandatarios reflejan las reacciones de gobiernos latinoamericanos ante la continuidad de Lula en la presidencia brasileña.

Brasil mantiene un rumbo político distinto al de otros países de la región