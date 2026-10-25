¡Granizo, truenos y relámpagos en el sur de Quito! La lluvia dificulta la movilidad

La caída de granizo se reportó en La Bretaña, cerca de la terminal terrestre de Quitumbe

La tarde de este domingo 25 de octubre, el sur de Quito soportó fuertes lluvias, granizo y tormentas eléctricas.

En el sector de La Bretaña, junto a la terminal terrestre de Quitumbe, la caída de granizo comenzó cerca de las 15:00.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos del temporal, que dificultó la circulación en el sur de la capital.

Inamhi mantiene alerta por lluvias y tormentas eléctricas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente la Advertencia Meteorológica N.º 82 hasta las 23:00 de este domingo.

El pronóstico contempla lluvias de intensidad moderada a muy fuerte, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Las condiciones previstas podrían afectar la movilidad y generar acumulación de agua en calles y avenidas.

¿Qué zonas de Ecuador tendrán lluvias más intensas?

Según el pronóstico del Inamhi, las precipitaciones más intensas se esperan en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro y Manabí, además de sectores occidentales de la Sierra.

En Quito y el noroccidente de Pichincha también se prevén lluvias durante la tarde y parte de la noche, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Ante la continuidad de las lluvias, los conductores deben reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar cruzar calles inundadas.

Se cae el cielo en el sur de Quito, una lluvia torrencial y la hinchada de #BarcelonaSC ni se mueve y comienza a cantar. https://t.co/5OZSjwyjE8 — Braian Andrés Avalos (@Braian_AvalosG) October 25, 2026

También es importante tener precaución en zonas con acumulación de granizo y durante las tormentas eléctricas.

Las condiciones pueden cambiar durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Inamhi y los reportes de las autoridades locales.

Las lluvias y tormentas previstas para este domingo mantienen en alerta a varias provincias de Ecuador.