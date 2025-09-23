Lobo marino nació en muelle de Santa Cruz, Galápagos; activan protocolos para protegerlos

Los lobos marinos de Galápagos son considerados una especie en peligro de extinción

Un cachorro de lobo marino nació en el muelle de pescadores de Santa Cruz la mañana del martes 23 de septiembre del 2025. El Parque Nacional Galápagos activó protocolos.

Para proteger a la madre y su cría se activó la Red de Respuesta Rápida de Fauna Silvestre del Parque Nacional Galápagos. La zona fue protegida por guardaparques y ciudadanos.

El organismo informó ambos se encuentran en buen estado de salud y recordó que "es normal ver al cachorro solo mientras la madre busca alimento".

Además pidió a los moradores y turistas que respeten el cerco de seguridad y mantengan controladas a las mascotas para permitir que la naturaleza siga su curso.

El tercer nacimiento de lobo marino de Galápagos se produjo en el muelle de Santa Cruz. Parque Nacional Galápagos

De acuerdo a los registros del Paraque Nacional Galápagos este es el tercer nacimiento registrado en el muelle de pescadores de Santa Cruz. El último ocurrió en diciembre de 2023.

"Cada nuevo nacimiento es un recordatorio de la vida que florece en este Parque Nacional único en el mundo", recordó el organismo en sus redes sociales.

Los lobos marinos son endémicos de las islas y por la disminución de su población están clasificados como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).