Siniestro de tránsito en Guayllabamba deja siete personas afectadas

Se registra un siniestro de tránsito en el sector de Guayllabamba.

Un siniestro de tránsito se registró este sábado en el sector de Guayllabamba, donde organismos de emergencia desplegaron atención prehospitalaria para varias personas afectadas.

Según información preliminar, siete personas resultaron heridas tras el incidente. Tres de ellas serán trasladadas a distintas casas de salud para recibir atención médica.

Vía cerrada

La emergencia obligó al cierre de la vía en sentido El Pisque – Guayllabamba, mientras continúan las labores de asistencia y control en la zona.

En la atención participan unidades de:

Cuerpo de Bomberos de Quito

Bomberos Pedro Moncayo

Panavial

Las autoridades recomendaron conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar nuevos incidentes.