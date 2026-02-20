Así fue el emotivo momento en que una madre y su hija se salvaron del aluvión en Alausí

Madre e hija se salvaron tras ser arrastradas por un aluvión en Alausí.

Completamente cubiertas de lodo aparecieron madre e hija tras ser arrastradas por el aluvión en Alausí, provincia de Chimborazo, el 18 de febrero de 2026.

En redes sociales se difundió un video en el que se oberva a ambas mujeres siendo socorridas por varias personas en una de las calles del cantón. La madre apareció cargando a su pequeña hija, ambas completamente subiertas de lodo.

Las impactantes imágenes fueron descritas como un milagro en medio de la emergencia que ocasionó daños en cuatro barrios, viviendas y vías, lo que obligó a suspender algunos servicios turísticos, entre ellos, el funcionamiento del Tren de la Nariz del Diablo.

El flujo de lodo, rocas y vegetación recorrió alrededor de cuatro kilómetros. Según medios locales, la madre y su hija estuvieron a punto de ser sepultadas por el aluvión.

Ambas recibieron atención médica, pero no sufrieron lesiones de gravedad.

Este aluvión dejó siete personas heridas, pero no se han reportado fallecidos. Mientras que en el lugar se mantienen efectivos del Ejército, bomberos, Cruz Roja y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.