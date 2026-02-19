Nueva alerta en Ecuador por lluvias y tormentas del 19 al 22 de febrero

Entre el 19 al 22 de febrero, se esperan posibles lluvias intensas en distintas localidades de la región Litoral, además eventos de menor intensidad en Sierra y Amazonía, según la nueva alerta meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La alerta del Inamhi entró en vigencia desde las 15:00 de este jueves 19 y se mantendrá activa hasta las 12:00 del domingo 22 de febrero.

Según el organismo se presentarán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas con niveles que van desde medio, alto y muy alto. Además, de zonas con probables deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

El pronóstico del Inamhi señala que los días con más lluvias intensas serán el 19 y 20 en la región Litoral interna que comprende el oriente de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y la parte suroccidental de Loja.

Alerta meteorológica del 19 al 22 de febrero en Ecuador Inamhi

Posibles afectaciones

Es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada , caída de árboles y niebla.

Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al generarse tormentas.

Las probables zonas afectadas serán: