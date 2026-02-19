Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Nueva alerta en Ecuador por lluvias y tormentas del 19 al 22 de febrero

La alerta del Inamhi entró en vigencia desde las 15:00 de este jueves 19 y se mantendrá activa hasta las 12:00 del domingo 22 de febrero.

Alerta meteorológica de lluvias y tormentas en Ecuador

EFE

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

19 feb 2026 - 17:19

Entre el 19 al 22 de febrero, se esperan posibles lluvias intensas en distintas localidades de la región Litoral, además eventos de menor intensidad en Sierra y Amazonía, según la nueva alerta meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La alerta del Inamhi entró en vigencia desde las 15:00 de este jueves 19 y se mantendrá activa hasta las 12:00 del domingo 22 de febrero.

Según el organismo se presentarán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas con niveles que van desde medio, alto y muy alto. Además, de zonas con probables deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

El pronóstico del Inamhi señala que los días con más lluvias intensas serán el 19 y 20 en la región Litoral interna que comprende el oriente de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y la parte suroccidental de Loja.

Alerta meteorológica del 19 al 22 de febrero en EcuadorInamhi

Posibles afectaciones

Es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

  • Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.
  • Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al generarse tormentas.

Las probables zonas afectadas serán:

  • Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.
  • Región Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchi- pe y Napo.
  • Región Interandina: Loja, occidente de: Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Azuay, Cañar y Chimborazo.
  • Región Insular: Isabela, Fernandina y Santa Cruz.

