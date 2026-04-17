Vicepresidenta María José Pinto borra nuevo video de sus redes sociales

La más reciente controversia surgió este 17 de abril de 2026, cuando la vicepresidenta María José Pinto eliminó un video publicado desde el interior del Museo del Prado.

En el clip, la funcionaria hablaba sobre su experiencia para conocer modelos de gestión cultural que podrían replicarse en el futuro Museo Nacional del Ecuador.

Críticas por viaje en medio de crisis

El contenido no tardó en generar reacciones. Usuarios en redes sociales cuestionaron que la vicepresidenta realizara este tipo de actividades mientras el país enfrenta problemas en el sistema de salud, como despidos de personal y falta de medicamentos.

Muchos comentarios apuntaron directamente a su rol actual, ya que Pinto también está vinculada a la gestión de esta cartera. “Parece tener otras prioridades”, fue una de las frases que más se repitió en redes.

El video del columpio que encendió la polémica

No es la primera vez que un video suyo genera debate. Días antes, la vicepresidenta también eliminó un clip en TikTok donde aparecía columpiándose mientras escuchaba música con audífonos.

El video, de menos de 30 segundos, incluía la canción Dicen de Pamela Cortés. La publicación se volvió viral, pero no por razones positivas.

Redes sociales y desgaste político

Las críticas se intensificaron debido al contexto: la crisis sanitaria y el reciente despido de funcionarios denunciado por la Federación Médica Ecuatoriana, un hecho que ha generado críticas en el país.

Para muchos usuarios, este tipo de contenido refleja una desconexión con la realidad nacional. La presión digital terminó empujando a la eliminación de ambos videos.