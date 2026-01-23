Vicepresidenta María José Pinto se enoja y pide mejorar atención en Centro de Salud en Quito

Vicepresidenta María José Pinto realizó una visita sorpresa a un centro de salud en San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito. Allí, visiblemente molesta, supervisó la atención a los pacientes. Tras constatar deficiencias, ordenó de inmediato que se atienda a los usuarios y se corrijan los problemas detectados en el servicio de prestación de salud.

En el recorrido se puede ver a la Vicepresidenta reclamando a una funcionaria. "No les están atendiendo. Todo el mundo se está quejando. No veo que haya nadie en emergencia. ¿Hay alguien? No hay nadie. Tengo gente que se están quejando que no les atienden desde la 8 de la mañana. No hay excusa. Quiero que les atiendan", dice mientras mueve las manos y luce enfadada.

La funcionaria trata de explicarle que no hay personal. "Claramente no está funcionando. No les dan citas. Hay gente esperando aquí que no les atienden. Ni siquiera salen a ver. Me estás diciendo que son parientes y son gente que está esperando. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que llevar a todo el mundo a otro lado", dice Pinto.

Cierra el reclamo pidiendo que no estén atrás de ella y pide que atiendan a la gente que está afuera del Centro de Salud. El video comenzó a circular en redes sociales del hecho ocurrido. Aún no hay un pronunciamiento de los hechos.

Pinto está encargada del Ministerio de Salud. El sector salud ha sido uno de las áreas más complicadas para el Gobierno de Daniel Noboa por la falta de medicina y los problemas en la compra de medicina así como también las denuncias de corrupción y amenazas de Grupos de Delincuencia Organizada.