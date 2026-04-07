Vicepresidenta María José Pinto borra video en un columpio tras críticas por la crisis sanitaria

María José Pinto subió un video escuchando una canción romántica mientras se columpiaba en un juego infantil.

La vicepresidenta María José Pinto borró de su cuenta de Tik Tok un video en el que aparece escuchando una canción romántica mientras se columpia en un juego infantil con audífonos en su cabeza.

El clip de menos de 30 segundos fue eliminado de las redes sociales de Pinto luego de que los comentarios se llenaran con críticas por la crisis sanitaria y la muerte de un bebé de la nacionalidad achuar, el lunes 6 de abril de 2026.

Pinto subió un video con el título: 'Cuándo Spotify está en aleatorio y sale este temazo'. En una caja de música se observa que se trata de la canción 'Dicen' de la ecuatoriana Pamela Cortés.

La Vicepresidenta solo aparece columpiándose con la mirada perdida, y luego sonríe ligeramente. Esto generó fuertes críticas por los usuarios de internet que la señalaron por la falta de conexión con la realidad del país.

Las parodias por este video cambiaron el nombre de la canción a 'Dicen que la gente se muere', bajo un título que incluye la bandera de Ecuador y el texto 'MSP fallido'.

Una bebé, de dos meses de edad, falleció en Hospital Vicente Corral Moscoso, de Cuenca, la noche del 5 de abril de 2026 tras presentar síntomas asociados a neumonía.

La menor, identificada como Shunta Kashijin Awarmas, provenía de la comunidad de Shuimamus, en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

La Vicepresidencia no se ha pronunciado de manera oficial ante este hecho. Sin embargo, respondió al portal de noticias Primicias que se trató de "un video sacado de contexto que la community manager subió".

Mientras tanto, Pinto apareció en otro clip pero en la cuenta oficial del Ministerio de Salud para hablar sobre el Día Mundial de la Salud, con el mensaje "cuidarnos, prevenir y actuar a tiempo".

Tras cuatro meses de que Pinto fuera encargada del Ministerio de Salud Pública, la falta de medicinas sigue siendo un problema sin resolver a nivel nacional.

La Vicepresidenta declaró en su momento que el desabastecimiento a nivel público "se está solucionando en el primer trimestre del año", pero eso no ha ocurrido.