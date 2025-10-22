Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

31 días de paro de la Conaie: cierres viales persisten en la provincia de Imbabura

A un mes del paro de la Conaie el diálogo se estancó y los comuneros mantienen vías cerradas en la provincia de Imbabura.

Vías en Imbabura permanecen bloqueadas este miércoles 22 de octubre

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

22 oct 2025 - 06:23

Unirse a Whatsapp

Ecuador alcanzó este miércoles un mes de protestas contra el presidente Daniel Noboa convocadas por el movimiento indígena.

El conflicto se mantiene vigente ante las posturas intransigentes de ambas partes y la cercanía de un referéndum donde el mandatario pone juego su capital político con su apuesta por una nueva Constitución.

El Gobierno insistió la víspera que el 60% de los negocios reabrieron en los cantones de Ibarra y Otavalo, pero los comerciantes señalan que existe escasez de productos incluidos los combustibles como el gas doméstico.

Este miércoles las clases presenciales se retomaron en Ibarra, pese a que la movilidad en la provincia aún es limitada.

El ECU 911 informó los cierres que aún persisten en la provincia:

  • Atuntaqui – Otavalo
  • Otavalo – Cajas 
  • Otavalo – Selva Alegre 
  • Ibarra – Imbaya – Urcuquí 
  • Ibarra – Cotacachi – Apuela – García Moreno 
  • Ibarra – Zuleta – Cayambe

En la provincia también existen vías habilitadas

  • Ibarra – Atuntaqui 
  • Ibarra – Salinas – Lita 
  • Ibarra – Carpuela – El Juncal

En Loja se reportan cierres en la vía: Loja - Saraguro - Cuenca.

Y en Pichinha persisten cierres viales en:

  • Cayambe - Cajas
  • Quito - Cayambe
  • Tabacundo - Cajas
  • Guayllabamba - Tabacundo

Te puede interesar