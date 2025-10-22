31 días de paro de la Conaie: cierres viales persisten en la provincia de Imbabura
A un mes del paro de la Conaie el diálogo se estancó y los comuneros mantienen vías cerradas en la provincia de Imbabura.
Vías en Imbabura permanecen bloqueadas este miércoles 22 de octubre
22 oct 2025 - 06:23
Ecuador alcanzó este miércoles un mes de protestas contra el presidente Daniel Noboa convocadas por el movimiento indígena.
El conflicto se mantiene vigente ante las posturas intransigentes de ambas partes y la cercanía de un referéndum donde el mandatario pone juego su capital político con su apuesta por una nueva Constitución.
El Gobierno insistió la víspera que el 60% de los negocios reabrieron en los cantones de Ibarra y Otavalo, pero los comerciantes señalan que existe escasez de productos incluidos los combustibles como el gas doméstico.
Este miércoles las clases presenciales se retomaron en Ibarra, pese a que la movilidad en la provincia aún es limitada.
El ECU 911 informó los cierres que aún persisten en la provincia:
- Atuntaqui – Otavalo
- Otavalo – Cajas
- Otavalo – Selva Alegre
- Ibarra – Imbaya – Urcuquí
- Ibarra – Cotacachi – Apuela – García Moreno
- Ibarra – Zuleta – Cayambe
En la provincia también existen vías habilitadas:
- Ibarra – Atuntaqui
- Ibarra – Salinas – Lita
- Ibarra – Carpuela – El Juncal
En Loja se reportan cierres en la vía: Loja - Saraguro - Cuenca.
Y en Pichinha persisten cierres viales en:
- Cayambe - Cajas
- Quito - Cayambe
- Tabacundo - Cajas
- Guayllabamba - Tabacundo
