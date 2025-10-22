31 días de paro de la Conaie: cierres viales persisten en la provincia de Imbabura

Vías en Imbabura permanecen bloqueadas este miércoles 22 de octubre

Ecuador alcanzó este miércoles un mes de protestas contra el presidente Daniel Noboa convocadas por el movimiento indígena.

El conflicto se mantiene vigente ante las posturas intransigentes de ambas partes y la cercanía de un referéndum donde el mandatario pone juego su capital político con su apuesta por una nueva Constitución.

El Gobierno insistió la víspera que el 60% de los negocios reabrieron en los cantones de Ibarra y Otavalo, pero los comerciantes señalan que existe escasez de productos incluidos los combustibles como el gas doméstico.

Este miércoles las clases presenciales se retomaron en Ibarra, pese a que la movilidad en la provincia aún es limitada.

El ECU 911 informó los cierres que aún persisten en la provincia:

Atuntaqui – Otavalo

Otavalo – Cajas

Otavalo – Selva Alegre

Ibarra – Imbaya – Urcuquí

Ibarra – Cotacachi – Apuela – García Moreno

Ibarra – Zuleta – Cayambe

En la provincia también existen vías habilitadas:

Ibarra – Atuntaqui

Ibarra – Salinas – Lita

Ibarra – Carpuela – El Juncal

En Loja se reportan cierres en la vía: Loja - Saraguro - Cuenca.

Y en Pichinha persisten cierres viales en: