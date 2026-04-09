Matriculación vehicular se reanudará desde el lunes 13 de abril en provincias de Ecuador

La ANT reanudará los trámites de matriculación vehicular en provincias rezagadas.

La matriculación vehicular se retomará en las provincias que se encontraban rezagadas, según informó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) este jueves 9 de abril de 2026.

El trámite se habilitará desde el lunes 13 de abril para los municipios y las mancomunidades pendientes, pero la reanudación será escalonada según el cronograma:

Lunes 13 de abril

Guayas

Mancomunidad Guayas: Naranjito y Marcelino Maridueña

General Antonio Elizalde: Bucay

Manabí

Pedernales

Martes 14 de abril

Los Ríos

Puebloviejo

Pichincha

Puerto Quito

Cotopaxi

Mancomunidad de Cotopaxi: Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Pangua y La Maná

Miércoles 15 de abril

Guayas

Salitre (Urbina Jado)

Manabí

Tosagua



San Vicente

Jueves 16 de abril

Azuay

Oña

Esmeraldas

Atacames

Manabí

Puerto López

Viernes 17 de abril

Guayas

Playas

Los Ríos

Ventanas

Manabí

Jaramijó

Lunes 20 de abril

Bolívar

Caluma

El Oro

Pasaje

Los Ríos

Vinces

Martes 21 de abril

Manabí

Montecristi

Rocafuerte

Chone

Miércoles 22 de abril

Pichincha

Rumiñahui

Cayambe

Manabí

24 de Mayo

Jueves 23 de abril

Morona Santiago

Logroño

Azuay

Sevillas de Oro

Loja

Calvas

Napo

Carlos Julio Arosemena Tola

De acuerdo con la ANT, los municipios que se encontraban aún sin operar "presentaron retrasos en la entrega de información habilitante".

La ANT fue intervenida tras allanamientos dentro de la investigación del caso Jaque, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada por una red de corrupción en la emisión de trámites vehiculares.