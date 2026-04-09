Matriculación vehicular se reanudará desde el lunes 13 de abril en provincias de Ecuador
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reanudará la matriculación vehicular en las provincias en las que aún está suspendido el trámite.
La ANT reanudará los trámites de matriculación vehicular en provincias rezagadas.
Quito Informa
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Actualizada:
09 abr 2026 - 18:33
La matriculación vehicular se retomará en las provincias que se encontraban rezagadas, según informó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) este jueves 9 de abril de 2026.
El trámite se habilitará desde el lunes 13 de abril para los municipios y las mancomunidades pendientes, pero la reanudación será escalonada según el cronograma:
Lunes 13 de abril
Guayas
- Mancomunidad Guayas: Naranjito y Marcelino Maridueña
- General Antonio Elizalde: Bucay
Manabí
- Pedernales
Martes 14 de abril
Los Ríos
- Puebloviejo
Pichincha
- Puerto Quito
Cotopaxi
- Mancomunidad de Cotopaxi: Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Pangua y La Maná
Miércoles 15 de abril
Guayas
- Salitre (Urbina Jado)
Manabí
- Tosagua
- San Vicente
Jueves 16 de abril
Azuay
- Oña
Esmeraldas
- Atacames
Manabí
- Puerto López
Viernes 17 de abril
Guayas
- Playas
Los Ríos
- Ventanas
Manabí
- Jaramijó
Lunes 20 de abril
Bolívar
- Caluma
El Oro
- Pasaje
Los Ríos
- Vinces
Martes 21 de abril
Manabí
- Montecristi
- Rocafuerte
- Chone
Miércoles 22 de abril
Pichincha
- Rumiñahui
- Cayambe
Manabí
- 24 de Mayo
Jueves 23 de abril
Morona Santiago
- Logroño
Azuay
- Sevillas de Oro
Loja
- Calvas
Napo
- Carlos Julio Arosemena Tola
De acuerdo con la ANT, los municipios que se encontraban aún sin operar "presentaron retrasos en la entrega de información habilitante".
La ANT fue intervenida tras allanamientos dentro de la investigación del caso Jaque, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada por una red de corrupción en la emisión de trámites vehiculares.
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