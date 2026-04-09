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Ecuador

Matriculación vehicular se reanudará desde el lunes 13 de abril en provincias de Ecuador

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reanudará la matriculación vehicular en las provincias en las que aún está suspendido el trámite.

La ANT reanudará los trámites de matriculación vehicular en provincias rezagadas.

Quito Informa

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

09 abr 2026 - 18:33

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La matriculación vehicular se retomará en las provincias que se encontraban rezagadas, según informó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) este jueves 9 de abril de 2026.

El trámite se habilitará desde el lunes 13 de abril para los municipios y las mancomunidades pendientes, pero la reanudación será escalonada según el cronograma:

Lunes 13 de abril

Guayas  

  • Mancomunidad Guayas: Naranjito y Marcelino Maridueña
  • General Antonio Elizalde: Bucay

Manabí

  • Pedernales

Martes 14 de abril

Los Ríos

  • Puebloviejo

Pichincha

  • Puerto Quito

Cotopaxi

  • Mancomunidad de Cotopaxi: Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Pangua y La Maná

Miércoles 15 de abril

Guayas

  • Salitre (Urbina Jado)

Manabí

  • Tosagua
  • San Vicente

Jueves 16 de abril

Azuay

  • Oña

Esmeraldas

  • Atacames

Manabí

  • Puerto López

Viernes 17 de abril

Guayas

  • Playas

Los Ríos

  • Ventanas

Manabí

  • Jaramijó

Lunes 20 de abril

Bolívar

  • Caluma

El Oro

  • Pasaje

Los Ríos

  • Vinces

Martes 21 de abril

Manabí

  • Montecristi
  • Rocafuerte
  • Chone

Miércoles 22 de abril

Pichincha

  • Rumiñahui
  • Cayambe

Manabí

  • 24 de Mayo

Jueves 23 de abril

Morona Santiago

  • Logroño

Azuay

  • Sevillas de Oro

Loja

  • Calvas

Napo

  • Carlos Julio Arosemena Tola

De acuerdo con la ANT, los municipios que se encontraban aún sin operar "presentaron retrasos en la entrega de información habilitante".

La ANT fue intervenida tras allanamientos dentro de la investigación del caso Jaque, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada por una red de corrupción en la emisión de trámites vehiculares.

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