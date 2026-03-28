ANT pide a municipios exonerar de multas por retrasos en traspaso de dominios

La ANT pidió a los GAD que analicen la exoneración de multas en trámites relacionados con el traspaso de dominio.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) solicitó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) evaluar la exoneración de multas generadas por el incumplimiento de plazos en los procesos de matriculación vehicular, especialmente en los trámites de traspaso de dominio.

La entidad sustenta el pedido en las dificultades registradas tras el cierre operativo de la ANT por más de un mes, tras el allanamiento que realizó la Fiscalía General del Estado para una investigación debido a una investigación.

La ANT informó que remitió a los municipios los fundamentos técnicos y jurídicos que permitirían aplicar mecanismos de exoneración dentro del marco de sus competencias.

La entidad señaló que esta medida busca facilitar la regularización del parque automotor, evitar la acumulación de sanciones que no son atribuibles a los usuarios y promover una gestión administrativa alineada a principios como la eficiencia, proporcionalidad y servicio público.

De acuerdo con la normativa vigente, la recaudación y eventual exoneración de estas multas corresponde a los GAD, en ejercicio de sus competencias. Por ello, la ANT reiteró su exhorto a los gobiernos locales para que adopten decisiones oportunas frente a esta situación excepcional.

El incumplimiento de plazos en trámites como el traspaso de dominio está contemplado en el artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal, normativa que regula las sanciones en materia de tránsito.