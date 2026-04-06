Quito: Hombre fue detenido por ofertar trámites ilegales de matriculación

Un hombre fue detenido por ofrecer servicios ilegales de matriculación en Quito.

Un hombre fue detenido por ofrecer de forma ilegal trámites para la revisión técnica y matriculación de vehículos en Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) este lunes 6 de abril del 2026.

Según la entidad, el operativo se ejecutó el sábado 4 de abril en coordinación con la Policía Judicial, luego de detectar a personas que ofrecían supuestos servicios utilizando de forma indebida el nombre de la institución y de sus autoridades.

El hombre fue puesto a órdenes de la autoridad competente, que dispuso el inicio de una investigación previa para determinar posibles responsabilidades penales y esclarecer su participación en estas prácticas.

La AMT alertó que este tipo de ofrecimientos irregulares afectan a los usuarios y pueden derivar en estafas o trámites fraudulentos. Por ello, insistió en que los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales.

Además, la entidad señaló que continuará con operativos de control para identificar y sancionar a quienes incurran en estas actividades ilegales, en coordinación con las autoridades judiciales.