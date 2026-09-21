Ejército investiga denuncia por presunto abuso sexual en cárcel femenina de Guayas
Investigación por un presunto abuso sexual cometido por militares encargados de la seguridad en el CPL Femenino Guayas.
Ejército denuncia a militares por presunto abuso sexual en el CPL Femenino
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Actualizada:
21 sep 2026 - 20:47
El Ejército Ecuatoriano informó que investiga una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas, que involucraría a personal militar encargado de la seguridad y control del lugar.
El Ejército señaló que tomó conocimiento de la denuncia pública y que actualmente recopila y verifica información para determinar las circunstancias del caso.
La institución indicó que presentó la denuncia ante las autoridades competentes, con el objetivo de que se inicie la investigación correspondiente y se esclarezcan los hechos.
No se conocen detalles del presunto abuso
En su comunicado, el Ejército no informó cuándo habría ocurrido el hecho ni entregó detalles sobre la persona que presentó la denuncia.
Tampoco precisó la identidad o el número de militares que estarían involucrados.
La institución aseguró que brindará colaboración y facilidades a las autoridades durante el proceso de investigación.
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