Ejército usó lanzacohetes para bombardear zonas de presunta minería ilegal en Imbabura

El Ministerio de Defensa informó que atacó puntos de minería ilegal en la provincia de Imbabura.

El Bloque de Seguridad ejecutó operaciones militares en los sectores de Mina Olivo y Mina Vieja, en la provincia de Imbabura.

Las intervenciones se realizaron en coordinación con el Centro de Inteligencia Estratégica (CNI) sobre blancos previamente identificados por Inteligencia Militar.

Para neutralizar las actividades ilícitas en la zona, las Fuerzas Armadas emplearon sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21.

Este armamento pesado fue utilizado como apoyo de fuego estratégico para resguardar el avance de las unidades tácticas desplegadas en el terreno.

Recuperación del territorio

El Ministerio de Defensa informó que el objetivo principal de la incursión es reducir la capacidad operativa y logística de las estructuras vinculadas a la minería ilegal.

Con estas acciones se busca impedir que los grupos delictivos consoliden el control de estos sectores.

La presencia militar y los operativos se han intensificado en las zonas donde la minería ilegal intenta expandirse.

Las autoridades enfatizaron que las operaciones continuarán en la provincia para recuperar completamente el control de los espacios ocupados por mafias mineras.