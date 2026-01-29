Ministerio de Salud advierte a proveedores de ofrecimientos irregulares para agilizar pagos

Ante la existencia de alerta y reportes de presuntos ofrecimientos irregulares para agilizar pagos a proveedores del Ministerio de Salud Pública (MSP), esta cartera de Estado lanza clara advertencia.

En un comunicado dijo a los proveedores externos de servicios de salud y a sus representantes legales no caer en ofrecimientos irregulares para agilizar, direccionar o condicionar pagos fuera de los canales oficiales.

EI MSP aclaró que "todos los pagos a proveedores se realizan exclusivamente conforme a la normativa vigente, a través de los procedimientos institucionales establecidos, y bajo principios de legalidad, transparencia y control".

Cualquier intento de interferir, influir o beneficiarse de manera indebida de estos procesos constituye una infracción grave y, de comprobarse, dará lugar sin excepción a las correspondientes acciones administrativas, civiles y penales, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La cartera de Estado exhortó a los proveedores abstenerse de participar en estas prácticas ilegales y reportar todo acercamiento o solicitud irregular.