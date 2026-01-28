Centro de Salud Chimbacalle tiene control de abastecimiento de medicamentos, según MSP

MSP se pronuncia sobre abastecimiento de medicinas en centros de salud

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) reaccionó ante las denuncias ciudadanas sobre un desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en establecimientos de esta cartera de Estado.

De manera particular se refirió al Centro de Salud Chimbacalle del que sostuvo mantiene "controles permanentes sobre los procesos de abastecimiento y almacenamiento de medicamentos".

Indicó que en la actualidad no se registran medicamentos caducados en cuarentena, conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes del MSP.

Sobre el abastecimiento de medicamentos , señaló que "se dispone de alternativas terapéuticas que permiten dar continuidad al tratamiento de enfermedades crónicas de sus usuarios".

Respecto a los servicios de apoyo diagnóstico, el establecimiento cuenta con ecógrafo operativo para realizar procedimientos en situaciones de emergencia.

Asimismo, el laboratorio clínico cuenta con todos los reactivos para realizar exámenes diagnósticos a grupos prioritarios y casos de emergencia, sostuvo el MSP.