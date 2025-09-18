Quito: Padres de niña denuncian complicaciones por insumos de baja calidad en hospital

Victoria, una niña de un año nueve meses, lucha por su vida luego de ser sometida a una cirugía en el Hospital Pediátrico Baca Ortíz, de Quito.

La pequeña sufrió una mala rotación intestinal, por lo que fue sometida una cirugía en ese hospital. Luego de siete días fue dada de alta, pero su salud decayó.

Sus padres denuncian que existieron complicaciones por el uso de insumos médicos de mala calidad. Por lo que Victoria tuvo que ser sometida a una nueva cirugía.

"Se le detectó una peritonitis aguda más un choque séptico. A la hora recibimos una llamada que vengamos de urgencia, que mi hija había sufrido un paro de 12 minutos", contó Valentina Núñez, madre de la niña.

Pablo Báez, padre de la niña, denunció que en la primera cirugía de Victoria no se utilizaron insumos de calidad, un hecho revelado por los mismos médicos.

"La falla de esta sutura mecánica, como no hizo su trabajo, provocó una perforación en el intestino, y este líquido del intestino se regó a los otros órganos causándole un cuadro muy grave", detalló Báez.

"Lo que me dijeron es que el material, la grapa, vino defectuosa y eso ahora la tiene a mi hija entre la vida y la muerte", dijo la madre.

Los padres de Victoria reclaman respuestas ante las complicaciones en la salud de su hija. La pequeña permanece internada en la casa de salud atacada por una bacteria agresiva que compromete sus pulmones, sangre y corazón.

"De qué sirve tener tan buenos doctores si no les dan un buen material para trabajar". Valentina Núñez, madre de Victoria

La niña permanece internada y su abdomen quedó abierto luego de una tercra cirugía ya que sus intenstinos quedaron inflamados.