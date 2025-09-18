Muere paciente de diálisis durante protestas por falta de insumos en hospital de Ambato

Pacientes protestaban por tercera semana seguida por la falta de insumos.

Un paciente renal que protestaba en los exteriores del Hospital General Docente de Ambato falleció la mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Según medios locales, los pacientes y sus familiares protestaban por tercera semana seguida en los exteriores del hospital por la falta de insumos médicos.

En medio de los reclamos, un hombre se desplomó y fue socorrido por sus compañeros que lo trasladaron hasta el área de emergencias para que sea atendio.

"Un compañero de diálisis se puso mal, queremos los insumos por favor, necesitamos. Estamos muriendo. ¡Por favor señor Presidente, ayúdenos!". Paciente de diálisis

El hombre fue ingresado en una silla de ruedas. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó su fallecimiento, pero añadió que se debió a un paro cardíaco.

Esto causó indignación en los pacientes que protestaban en las calles. Con llantas bloquearon el paso en la avenida Unidad Nacional.

La deuda del Estado a las dializadoras asciende a más de 200 millones de dólares, tanto a prestadores del MSP como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).