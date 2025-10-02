En una unidad médica del IESS en Cuenca se investiga un presunto manejo irregular de recursos

El IESS recibió una alerta por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en el Centro Materno Infantil y de Emergencias en Cuenca

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) confirmó la separación de dos funcionarias del Centro Materno Infantil y de Emergencias de Cuenca, tras una denuncia por presunto manejo irregular de recursos públicos.

La denuncia fue recibida el 17 de septiembre de 2025 por la Dirección Provincial del IESS en Azuay, lo que activó una serie de medidas administrativas y legales:

Se conformó una comisión financiera encargada de investigar los hechos en esta unidad médica del IESS.

Se suspendieron las claves de acceso al sistema de las dos funcionarias separadas.

Las dos personas fueron separadas del área financiera del Centro Materno Infantil de Cuenca

Las sospechosas deberán emitir sus informes con las respectivas pruebas de descargo, como parte de su derecho a la defensa.

El IESS también informó que este jueves 2 de cotubre del 2025 se presentará formalmente una denuncia ante la Fiscalía General para que inice una investigación.

Además, se solicitará la intervención de la Contraloría General con el fin de que realice un examen especial.

"Nos mantendremos vigilantes para que se tomen las acciones legales necesarias contra quienes intenten perjudicar los recursos de la seguridad social", señaló la entidad.