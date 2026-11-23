La emergencia afecta distintos tramos de esta ruta en la provincia de Los Ríos.

La vía Montalvo-Balsapamba (E-491) permanece cerrada al tránsito vehicular debido a las afectaciones provocadas por las lluvias este lunes 23 de noviembre del 2026.

El desbordamiento de un río y varios deslizamientos de tierra bloquearon distintos tramos de esta carretera.

La emergencia se registra en varios sectores de la carretera, donde el agua desbordada y el material desprendido de las laderas impiden la circulación de vehículos.

Autoridades coordinan la atención de la emergencia

Desde el ECU 911 en Babahoyo se coordinó la atención con la Policía Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Mientras continúan las acciones frente a esta emergencia, la carretera se mantiene inhabilitada para el tránsito vehicular.

Rutas alternas

Para vehículos livianos, las rutas alternas recomendadas son:

Para vehículos livianos

Caluma – Telimbela – Guaranda

Chimbo – La Magdalena – El Torneado – El Cristal.

Para vehículos pesados