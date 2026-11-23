La Advertencia Meteorológica 89 sigue activa y alerta sobre posibles inundaciones, tormentas eléctricas y afectaciones en las vías.

Las lluvias moderadas y fuertes persisten en varias zonas de Ecuador durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026.

A las 04:20, las precipitaciones se mantenían en Los Ríos, Santo Domingo, Bolívar y las estribaciones de la cordillera de Cotopaxi.

El pronóstico señala que las lluvias continuarán durante las próximas horas.

También se registran precipitaciones moderadas y puntualmente fuertes en Santo Domingo, el sur de Los Ríos y el este de Guayas.

La Advertencia Meteorológica 89 permanece activa ante la posibilidad de que las condiciones se intensifiquen en distintos sectores del país.

¿Qué provincias están en riesgo por las lluvias?

En la Costa, se esperan lluvias fuertes e intensas en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí y Santa Elena.

En la Sierra, las precipitaciones de mayor intensidad se concentran en Pichincha, Bolívar y las zonas occidentales de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.

En la Amazonía, se prevén lluvias ligeras y moderadas en las estribaciones de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

En Galápagos se esperan precipitaciones moderadas y puntualmente fuertes.

Advertencias por inundaciones, tormentas y vías afectadas

El pronóstico advierte sobre posibles acumulaciones de agua en viviendas, negocios y caminos, además de dificultades para circular por vías con agua estancada, caída de árboles o presencia de niebla.

También podrían registrarse tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

Otro riesgo es la crecida y el desbordamiento de ríos y otros cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Manabí, así como en sectores de la cordillera occidental de Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Entre los factores que favorecen estas condiciones están el ingreso de humedad, la circulación de vientos y las elevadas temperaturas del mar asociadas al desarrollo de El Niño.