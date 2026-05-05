Anne Hathaway muestra su apoyo al equipo de fútbol Arsenal FC

Anne Hathaway, una ferviente seguidora, canta el himno del Arsenal tras la goleada al Real Madrid.

La actriz Anne Hathaway compartió en sus redes sociales una historia en la que presume su pasión por el Arsenal FC, tras su reciente victoria frente al Real Madrid.

En el video, la estrella de Hollywood aparece cantando mientras viste la camiseta del equipo londinense, celebrando el triunfo de los “Gunners”.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, destacando su entusiasmo por el club inglés en un momento clave de la temporada.