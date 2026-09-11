Movistar y Tuenti compensarán a sus clientes tras fallas en el servicio

Movistar y Tuenti anunciaron compensaciones para sus usuarios en Ecuador tras las fallas registradas en llamadas y navegación móvil el 9 de septiembre de 2026.

Los clientes de Movistar y Tuenti en Ecuador recibirán una compensación por las fallas registradas en sus servicios de telefonía e internet móvil durante la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026.

Los problemas comenzaron alrededor de las 18:00 y afectaron llamadas y navegación en diferentes ciudades del país. Cerca de las 22:13, Otecel reconoció un inconveniente en su red móvil.

¿Cuál será la compensación?

Los clientes pospago recibirán hasta 2 GB adicionales de datos móviles. La acreditación comenzó el 10 de septiembre y el beneficio estará vigente hasta el 10 de octubre.

En el caso de los usuarios prepago, la compensación dependerá del paquete contratado. La empresa tiene combos diarios, semanales y mensuales, por lo que el beneficio no será igual para todos.

Otecel no detalló públicamente cuántos megas recibirá cada modalidad de prepago. Los usuarios serán informados sobre su compensación mediante mensajes SMS.

¿Qué provocó la falla?

La empresa informó inicialmente que se presentó un inconveniente en la red que podía generar intermitencias en llamadas y navegación a escala nacional.

Sin embargo, hasta el 10 de septiembre no había explicado públicamente cuál fue la causa específica de la falla.

Los reportes se registraron principalmente en ciudades como Quito, Guayaquil, Ibarra, Cuenca y Machala. Downdetector llegó a contabilizar un pico de 740 reportes alrededor de las 19:45 del miércoles.

Movistar y Tuenti tienen 5,2 millones de líneas

La afectación ocurrió en una red que concentra una parte importante del mercado ecuatoriano. Según datos de Arcotel citados por Primicias, Otecel registraba 5,2 millones de líneas activas hasta julio de 2026, equivalentes a cerca del 32% del mercado móvil del país.

Actualmente, Movistar y Tuenti pertenecen al grupo Millicom, propietario de Tigo, que completó en octubre de 2025 la compra de las operaciones de Telefónica en Ecuador por USD 380 millones.