WhatsApp revoluciona sus grupos: estas son las tres nuevas funciones 

Los grupos de WhatsApp tienen nuevos cambios anunciados por Meta para administrar los grupos.

Whatsapp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo busca frenar el caos en las conversaciones comunitarias y otorgar mayor poder a los administradores.

La nueva función permitirá que las personas que se unan a un grupo puedan ponerse al día con las conversaciones anteriores, una característica que hasta ahora no existía en la aplicación. Los cambios ya se despliegan de forma gradual en dispositivos Android e iOS.

Tres cambios en los grupos de Whatsapp

Llega la mención global @todos Ahora podrá alertar a todos los miembros de un chat con un solo comando. Esta notificación traspasa el silencio , lo que significa que llegará a las pantallas de los usuarios incluso si tienen el grupo silenciado .

de un chat con un Esta notificación , lo que significa que llegará a las pantallas de los usuarios incluso . Para evitar el spam, en chats de más de 32 participantes la función queda reservada exclusivamente para los administradores. Además, se puede desactivar desde los ajustes. Encuestas avanzadas y anónimas Las votaciones internas reciben una renovación total . El creador de la encuesta ahora puede programar una hora de cierre para bloquear los votos automáticamente.

reciben una . El creador de la encuesta ahora puede para bloquear los votos automáticamente. También se añade la opción de ocultar la identidad de los votantes para garantizar respuestas privadas y un margen de 15 minutos para editar la pregunta tras ser publicada. Crear grupos similares con un clic Se acabó el proceso manual de buscar y añadir contactos uno por uno. WhatsApp habilitó una opción para clonar los miembros de un chat existente y abrir un subgrupo rápido.

uno por uno. WhatsApp habilitó una opción para y abrir un subgrupo rápido. Es una alternativa ideal para coordinar eventos sorpresa, tareas específicas o proyectos temporales sin saturar la conversación principal.

Para acceder a estas nuevas herramientas, los usuarios deben verificar que cuentan con la versión más reciente de la aplicación en las tiendas oficiales Google Play o App Store.