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WhatsApp revoluciona sus grupos: estas son las tres nuevas funciones 

Meta activó una serie de herramientas para optimizar la comunicación, el control y la toma de decisiones en los chats grupales a escala global.

Los grupos de WhatsApp tienen nuevos cambios anunciados por Meta para administrar los grupos.

Referencial Freepik.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

10 ago 2026 - 15:00

Unirse a Whatsapp

Whatsapp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo busca frenar el caos en las conversaciones comunitarias y otorgar mayor poder a los administradores. 

La nueva función permitirá que las personas que se unan a un grupo puedan ponerse al día con las conversaciones anteriores, una característica que hasta ahora no existía en la aplicación. Los cambios ya se despliegan de forma gradual en dispositivos Android e iOS.

Tres cambios en los grupos de Whatsapp

  1. Llega la mención global @todos

    • Ahora podrá alertar a todos los miembros de un chat con un solo comando. Esta notificación traspasa el silencio, lo que significa que llegará a las pantallas de los usuarios incluso si tienen el grupo silenciado.
    • Para evitar el spam, en chats de más de 32 participantes la función queda reservada exclusivamente para los administradores. Además, se puede desactivar desde los ajustes.

  2. Encuestas avanzadas y anónimas

    • Las votaciones internas reciben una renovación total. El creador de la encuesta ahora puede programar una hora de cierre para bloquear los votos automáticamente.
    • También se añade la opción de ocultar la identidad de los votantes para garantizar respuestas privadas y un margen de 15 minutos para editar la pregunta tras ser publicada.

  3. Crear grupos similares con un clic

    • Se acabó el proceso manual de buscar y añadir contactos uno por uno. WhatsApp habilitó una opción para clonar los miembros de un chat existente y abrir un subgrupo rápido.
    • Es una alternativa ideal para coordinar eventos sorpresa, tareas específicas o proyectos temporales sin saturar la conversación principal.

Para acceder a estas nuevas herramientas, los usuarios deben verificar que cuentan con la versión más reciente de la aplicación en las tiendas oficiales Google Play o App Store.

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