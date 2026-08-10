WhatsApp revoluciona sus grupos: estas son las tres nuevas funciones
Meta activó una serie de herramientas para optimizar la comunicación, el control y la toma de decisiones en los chats grupales a escala global.
Los grupos de WhatsApp tienen nuevos cambios anunciados por Meta para administrar los grupos.
Referencial Freepik.
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Actualizada:
10 ago 2026 - 15:00
Whatsapp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo busca frenar el caos en las conversaciones comunitarias y otorgar mayor poder a los administradores.
La nueva función permitirá que las personas que se unan a un grupo puedan ponerse al día con las conversaciones anteriores, una característica que hasta ahora no existía en la aplicación. Los cambios ya se despliegan de forma gradual en dispositivos Android e iOS.
Tres cambios en los grupos de Whatsapp
Llega la mención global @todos
- Ahora podrá alertar a todos los miembros de un chat con un solo comando. Esta notificación traspasa el silencio, lo que significa que llegará a las pantallas de los usuarios incluso si tienen el grupo silenciado.
- Para evitar el spam, en chats de más de 32 participantes la función queda reservada exclusivamente para los administradores. Además, se puede desactivar desde los ajustes.
Encuestas avanzadas y anónimas
- Las votaciones internas reciben una renovación total. El creador de la encuesta ahora puede programar una hora de cierre para bloquear los votos automáticamente.
- También se añade la opción de ocultar la identidad de los votantes para garantizar respuestas privadas y un margen de 15 minutos para editar la pregunta tras ser publicada.
Crear grupos similares con un clic
- Se acabó el proceso manual de buscar y añadir contactos uno por uno. WhatsApp habilitó una opción para clonar los miembros de un chat existente y abrir un subgrupo rápido.
- Es una alternativa ideal para coordinar eventos sorpresa, tareas específicas o proyectos temporales sin saturar la conversación principal.
Para acceder a estas nuevas herramientas, los usuarios deben verificar que cuentan con la versión más reciente de la aplicación en las tiendas oficiales Google Play o App Store.
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