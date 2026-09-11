Una persona murió tras el choque e incendio de dos vehículos en Guayllabamba

Dos vehículos se incendiaron en la Panamericana Norte, sector Guayllabamba, la madrugada del 11 de septiembre de 2026.

Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un siniestro de tránsito que provocó el incendio de dos vehículos, durante la madrugada de este viernes 11 de septiembre, en el sector El Balcón de Guayllabamba, en el norte de Quito.

Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, la emergencia ocurrió en la Panamericana Norte y estuvo relacionada con la colisión entre una volqueta y un vehículo liviano.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron los automotores envueltos en llamas. Los bomberos ejecutaron labores para controlar el fuego y enfriar los vehículos.

Videos registrados en el lugar muestran la magnitud del incendio y cómo el fuego consumió gran parte del vehículo liviano y afectó también a la volqueta.

Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria por parte de los equipos de emergencia.

Sin embargo, una persona falleció en el lugar. El cuerpo calcinado fue extraído del vehículo por los bomberos y entregado a la Policía Nacional.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión que terminó en el incendio vehicular.